La Cestistica batte Galliate e rimane in testa alla classifica di serie D

Vittoria in rimonta, con un secondo tempo d'autorità, per la Cestistica, che risponde alla Expo Paracchini Foma e rimane appaiata ad Omegna in vetta alla classifica di serie D.

I granata al PalaRaccagni hanno avuto ragione del fanalino di coda Galliate per 80-68. "Avevamo meno energia rispetto a domenica scorsa- sottolinea il coach di Domo Massimo Marchi- ma è fisiologico, perchè le motivazioni, anche inconsciamente, sono diverse quando affronti la prima della classe o l'ultima".

"Abbiamo sofferto nel primo tempo, concedendo tanti punti ai nostri avversari, ma poi quando abbiamo registrato le cose in difesa dal terzo quarto in avanti il match è sempre stato nel nostro totale controllo. Bene iniziare il ritorno con una vittoria, bene averlo fatto senza Maestrone e con Cerutti impiegato con il contagocce: ancora una volta abbiamo dimostrato di essere una squadra vera" l'analisi di Marchi.