Seconda sconfitta per Findomo PediacoopH24: battuta a Chivasso per 81-76

Sconfitta, seconda consecutiva, per la Findomo PediacoopH24 che cade a Chivasso 81-76. Come domenica scorsa, fatale il pessimo primo quarto, nel quale Domo ha subito 27 punti ed ha chiuso sotto di 9. Nel secondo quarto invece è stato l’attacco il problema granata, con soli 11 punti all’attivo a fronte dei 15 subiti per il meno 13 di metà partita sul 42-29. Nel secondo tempo reazione ossolana, ma Caputo con 46 punti ha spento le speranze granata: 81-76 a fine gara con un po’ di nervosismo e con le espulsioni di un giocatore di casa, di Donaddio e del presidente Guerra. “Una partita tranquilla rovinata da alcune decisioni affrettate: peccato perché non c’era motivo. Abbiamo pagato il pessimo primo tempo, poi ci abbiamo provato senza riuscirci. Mancano due giornate e ci siamo complicati la vita: dobbiamo cercare la miglior posizione in griglia”, le parole del presidente.