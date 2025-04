Basket: Paracchini Expo Foma e Findomo pronte alla volata playoff

Ultime tre giornate nel campionato di Dr1. Match casalingo per la Paracchini Expo Foma, che domani sera alle 21 riceverà Paruzzaro. I rossoverdi sulla carta hanno un calendario agevole per chiudere al quarto posto. "Ho la rosa al completo - cosi coach Verri - è questa di per sè è la notizia del giorno visto che ci sono sempre state defezioni nel corso del campionato. Siamo padroni del nostro destino in questa volata finale e vogliamo chiudere quarti per avere il vantaggio del fattore campo al primo turno play-off". La Findomo Pediacooph24 invece sarà ospite di una Chivasso ancora teoricamente in corsa per l'ottavo posto: partita dunque non semplice quella di domani nel torinese per i granata, chiamati a reagire dopo la brutta prestazione di domenica scorsa in casa con Cigliano.