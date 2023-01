Villa piange la scomparsa di Luigi 'Lucio' Di Nunzio

Lutto in Ossola per la scomparsa di Luigi 'Lucio' Di Nunzio. E' mancato la scorsa notte al San Biagio all'età di 71 anni. Di Nunzio era molto conosciuto in tutta l'Ossola, aveva lavorato in Ferrovia, ma era anche da oltre 40 anni collaboratore di Tele Vco. Si occupava della vendita della pubblicità, ma negli anni è anche stato il volto di molte rubriche e trasmissioni, tra queste anche le televendite di prodotti locali, come i materassi, un precursore di quel tipo di vendita. Negli anni '70 aveva fondato a Domodossola, con un gruppo di amici, Punto Radio 97. Mentre nei primi anni ’80 aveva dato vita all’AGECO, Agenzia Commerciale con cui avevaorganizzato fiere campionarie, eventi e campagne promozionali.

Lascia la moglie Daniela, il figlio Francesco, e i fratelli Claudio e Ovidio.

Il rosario sarà recitato nella chiesa Parrocchiale di Cristo Risorto a Villadossola alle 18.30 di venerdì, sempre nella stessa chiesa sabato alle 10.30 sarà celebrato il funerale.