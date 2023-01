A Domobianca si torna a sciare sotto le stelle

Riapre oggi, 20 gennaio, la pista illuminata per sciare in notturna a Domobianca365. Da questa sera tornano le suggestive discese sotto le stelle nell'incantevole scenario del Lusentino: un evento da non perdere a partire dalle 19 e fino alle ore 23 dei prossimi venerdì. Per tutta la serata musica, birra e divertimento al LuseBar con l’Aprés Ski.Il costo dello skipass per il solo sci notturno è di 22 euro a tariffa piena e 18 euro per il ridotto per junior e over 65.

Entrambi sono acquistabili online sul sito www.domobianca.it o direttamente alla biglietteria di Domobianca. “Lo sci notturno -spiegano da Domobianca365- è un momento apprezzatissimo dagli appassionati che scelgono di finire così una giornata di lavoro per avvicinarsi al weekend con una carica in più. Le basse temperature di questi giorni hanno permesso allo staff che si occupa della preparazione delle piste di innevare artificialmente la parte più a valle delle pista Selva Grande e Prati dove ogni venerdì andrà in scena il magnifico spettacolo dello sci notturno".

“Essenziale - sottolinea la società - il lavoro dei battipista che, dopo la chiusura degli impianti, tornano sulla pista per prepararla in vista dell’accensione dei fari a led che permettono, durante le discese in notturna, una visione quasi migliore di quella delle luce solare. Un impianto di illuminazione completamente riqualificato due anni fa che ora fornisce una migliore visione con un consumo decisamente più competitivo di energia elettrica”.

Si tratta di un altro tassello che si aggiunge all’offerta di Domobianca365 con i suoi 21 km di piste aperte ogni giorno feriale dalle 9 alle 16 e nel weekend dalle 8.30 alle 16.30, tre punti ristoro LuseBar, Baita Motti e SkiBar, scuola Sci con oltre 30 professionisti a disposizione e noleggio attrezzatura.

Otto gli impianti aperti: quattro seggiovie – Motti, Prel, Torcelli e Casalavera – due skilift e due tapis roulant – da 100 metri e 40 metri – proprio sotto la Baita Motti, paradiso per i più piccoli sciatori. Non resta che salire a Domobianca365 la stazione sciistica di Domodossola a soli 140 km da Milano per provare questa emozione e vivere l’esperienza di una sciata sotto le stelle.