Piedimulera e Juventus Domo ''obbligate'' a far punti

Juventus Domo-Trino e Chiavazzese-Piedimulera. La seconda di ritorno in Promozione mette le due ossolane in campo con clienti scomodi.

La Juventus Domo, che a Bellinzago ha venduto cara la pelle, affrontano un’altra big del girone: il Trino. I vercellesi hanno 32 punti e sono terzi in classifica, Squadra che pareggia poco (solo 2 volte) ma che ha all’attivo 10 vittorie. La Juventus Domo non può però fare calcoli. In casa soprattutto deve far fruttare il fattore campo per accumulare punti salvezza. La classifica non è proibitiva perché le squadra fuori zona play out sino lì a due passi.

L’inattesa sconfitta interna contro il Valdengo ha messo in difficoltà un Piedimulera che quest’anno fa fatica. I gialloblu sono scivolati al penultimo posto ma soprattutto gli 11 punti di classifica rendono la lotta per la salvezza un’impresa non facile. Col Valdengo la squadra ha pagato qualche errore di troppo ma non ha demeritato perché ha saputo recuperare la prima rete degli avversari e cogliere anche due traverse. In casa della Chiavazzese i gialloblù non possono più sbagliare.

Classifica: Bellinzago 43, Pro Novara 41, Trino 32; Arona 29; Feriolo 28; Omegna 24; Valduggia 21; Ceversama 20; Valdengo, Chiavazzese 19; Juventus Domo, Sparta Novara, Bianzè 17; Dufour Varallo 15; Piedimulera 11, Vigliano 2