Un lupo ripreso in pieno giorno sulla statale della Valle Vigezzo VIDEO

Ancora un avvistamento di un lupo in Valle Vigezzo. Questa volta, a differenza delle recenti foto e video, l'animale è stato ripreso intorno alle 9 da un automobilista in pieno giorno. Il lupo stava correndo sulla statale.



Il lupo finora era stato immortalato in diverse occasioni tra Santa Maria e Druogno. Durante le festività natalizie era stato ripreso in centro a Druogno, a Santa Marianella zona dei giardini pubblici e delle scuole, mentre nei giorni scorsi era stato fotografato al Centro del fondo.