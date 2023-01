Crevola, frana alla cava in località San Giovanni: chiusa la provinciale 166. FOTO

Ingenti i danni alla cava di Crevoladossola e chiusura totale della SP166 in località San Giovanni (la vecchia strada per Varzo) dove, attorno a mezzanotte, una grossa frana ha sommerso mezzi, uffici e spogliatoi dell'attività, arrivando fino alla provinciale.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola per verificare che non ci fossero persone coinvolte e la messa in sicurezza dell'area. Presenti anche Carabinieri , Guardia di finanza e operai della provincia per la chiusura stradale.