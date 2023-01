Crevoladossola, si cercano le cause del crollo in cava FOTO

Un evento non prevedibile che per fortuna si è verificato di notte, quando in cava non lavorava nessuno.

Il distacco di materiale nella cava di Crevoladossola, di proprietà della società Tosco Marmi, ha causato danni all’interno della cava e anche l’interruzione della strada provinciale che porta a Varzo.

Le immagini dall’alto ci sono state fornite da alcuni residenti della zona che la scorsa notte hanno chiaramente udito il forte boato, anche se solo in mattinata hanno capito cosa fosse realmente successo.



L’azienda sta quantificando i danni, visto che sono state coinvolte attrezzature come pale, scavatori, uffici e spogliatoi.