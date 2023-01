Finisce 1 a 1 il derby di Promozione tra Feriolo e Juve Domo. I granata passano al 12' con una rete di Pesce, ma in apertura di ripresa i padroni di casa trovano il pareggio.

Doccia fredda per il Piedimulera, alla prima per mister Porcu in panchina, dopo le dimissioni di Moz. Gli ossolani avevano chiuso il primo tempo avanti di due reti contro il Ceversama grazie alla doppietta di Ceschi. Nella ripresa i biellesi segnano tre gol e battono i padroni di casa.