Un 54 enne ossolano è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Premia per ingiuria e oltraggio a pubblico ufficiale.

I militari infatti erano intervenuti sabato sera in un locale di Varzo per una accesa lite tra avventori, probabilmente dovuta all’eccessivo consumo di alcol; al loro arrivo sono stati affrontati con pesanti ingiurie da parte di uno di loro che, condotto in caserma, è stato poi denunciato.