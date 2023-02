Escursionista precipitato sul Montorfano, i soccorritori ringraziano chi si è impegnato nelle ricerche

Si sono concluse ieri le operazioni di ricerca di Maurizio Gioviale, il 54enne di Verbania precipitato sul Montorfano. Una ricerca che aveva impegnato decine di soccorritori tra Soccorso Alpino, Sagf, Vigili del fuoco e Carabinieri.

"Voglio ringraziare a nome di tutti due attori importanti della logistica" spiega Matteo Gasparini del Soccorso Alpino Civile. "Francesco Cotti ha messo a disposizione già nella serata di martedì, una fotoelettrica per illuminare a giorno il versante sud del Montorfano e nei giorni successivi uomini e mezzi che hanno battuto sentieri in zone di facile accesso ed accompagnato le squadre nel luogo delle operazioni di ricerca" spiega Gasparini.



"Mi preme inoltre ringraziare Eliossola Base Mergozzo che, del tutto gratuitamente, ha messo a disposizione l’elicottero per brevi operazioni di recupero e trasporto squadre" conclude Gasparini.