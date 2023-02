Conto alla rovescia per il Carnevale di Domodossola

A Domodossola tutto è pronto per festeggiare il Carnevale. Il via sarà alle 17 di sabato 11 febbraio quando il Togn e alla Cia, insieme al Comitato Pulenta e Sciruii e alla Corte della Mattarella, sfileranno da largo Madonna della Neve sino a Palazzo San Francesco: dove saranno accolti dal sindaco Lucio Pizzi che consegnerà alle due maschere le chiavi della città.

In serata, alle 21, il Togn e la Cia presenzieranno al 'Matrimonio Incivile dell' Arlöri e la Zecra' presso il teatro La Fabbrica di Villadossola. Alle 21,30 all'Ethò Food & Wine si terrà il Carnival Party sino alla 1, quando la festa si trasferirà all'Alice After dinner.

Domenica 12, il Comitato Pulenta e Sciriuii, la Corte della Mattarella con il Togn e la Cia andranno in trasferta al Carnevale di Malesco, mentre alle 18 in collegiata a Domodossola si terrà la messa in suffragio dei soci defunti del comitato.

A partire da martedì 14, maschere e comitato saranno impegnati nel tour delle scuole dove ai bambini di prima elementare sarà donato il libro con la storia del Togn e della Cia.

Giovedì 16 febbraio alle 20 cena con karaoke al circolo Arca Enel.

Venerdì 17 alle 14 si terrà la festa alla sede dell'Anfass di Domodossola. Alle 19 comitato e maschere si trasferiranno al Carnevale di Pallanzeno, per concludere con la cena aperta a tutti alla Serenella insieme ai comitati di Villa e Domo.

Sabato 18 febbraio il tradizionale mercato del sabato sarà allietato dal gruppo proveniente da Simplon Dorf mentre alla sera il Togn e la Cia danzeranno con il Lions Club.

Domenica 19 alle 10 uscirà il giornale satirico 'Ul Tavan'. Alle 11 da piazza Cavour partirà la sfilata della Corte della Mattarella, alle 11,30 la Contessa assaggerà il Salamino e dopo la sua approvazione inizierà la distribuzione di polenta e salamini dallo storico palco di piazza Mercato.

Alle 14,30 partirà l'attesissima sfilata dei carri e delle maschere con la partecipazione dei gruppi folk del circondario, degli sbandieratori di Cocconato d'Asti e del gruppo del Simplon Dorf, alle 16 si celebrerà il matrimonio del Togn e della Cia.

Lunedì 20 dalle 18,30 si terrà l'aperitivo e la cena presso l'Oratorio di Domodossola mentre il carnevale si concluderà martedì 21 alle 14 con il ballo dei bambini presso l'oratorio di Domodossola.