Derby d'alta quota tra Vogogna e Virtus Villa

Vogogna-Virtus Villa e Fomarco-Crevolese attraggono l’attenzione dei tifosi ossolani nella XX giornata di Prima Categoria. Che poi offre Ornavassese-Agrano e Varzese-Comignago.

Fari puntati sul 'Bonomini’. Di fronte un Vogogna in crisi, un Villa menomato da una disastrosa direzione di gara. I ragazzi di Castelnuovo hanno sciupato con tre sconfitte di fila quanto di buono hanno collezionato nell’andata. Qualcosa non va però e questo si è tradotto in una serie di battute d’arresto non spiegabili. La partita col Villa è uno spartiacque per la formazione bianco verde.

Il Villa invece sta bene perché arriva da tre successi di fila e potrebbe anche sorridere se non avesse incontrato l’arbitro Clerico di Biella sulla sua strada. Che gli ha complicato la vita in campo domenica e poi ha espulso tre giocatori che saranno assenti al ‘Bonomini’. Partita da tripla comunque. Arbitrerà Cattaneo di Novara.

L’altro derby è a poca distanza in linea d’aria, sull’altra sponda del Toce. Al ‘Comunale’ di Pieve giocano Fomarco e Crevolese. Partita delicata per entrambe che cercano punti salvezza. Arrivano da due sconfitte: la Crevolese battuta in casa dalla Varzese, il Fomarco dal ko a Momo dopo aver dato filo da torcere alla capolista. Dirigerà Fondacaro della sezione Vco. Arbitrerà Bianchi, sezione Vco.

La Varzese gioca in casa, inteso come il campo di Cosasca vista l’indisponibilità di quello della valle Divedro. Il successo a Crevola ha dato fiato ai granata che ricevono il Comignago. La truppa di Lipari non può sbagliare partita per togliersi dalla zona calda, affrontando poi una squadra che è penultima. Dirige Fornaro di Novara.

L’Ornavassese invece ospita l’Agrano. I neri si stanno tenendo fuori dalla zona play out e una vittoria garantirebbe maggior sicurezza. Arbitrerà Bianchi, della sezione Vco.