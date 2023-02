Tentano colpo in una casa di Varzo, un arresto e due ladri in fuga

Caccia all'uomo a Varzo dopo il tentato colpo in una casa del centro divedrino. Tutto è cominciato intorno alle 21 quando il proprietario di una villetta ha scoperto la presenza di tre ladri nella sua abitazione.

I malviventi, accortisi di essere stati scoperti, sono scappati verso i binari della linea del Sempione. Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno iniziato a cercare i malviventi, trovandone uno in un fossato con una gamba fratturata. Si tratterebbe di un 30enne rumeno che si era getatto in un fossato fratturandosi una gamba.

Il ladro arrestato è stato subito portato in ospedale per essere curato, mentre le ricerche dei suoi complici sono continuate con l'impegno di più pattuglie dei carabinieri e della polizia. La linea ferroviaria del Sempione è rimasta interrotta per un breve periodo di tempo, ma è stata ripristinata nella notte.