Urban food & beverage gestirà il bar delle piscine

Venerdì 17 febbraio 2023 riapre ufficialmente il bar delle piscine di Domodossola, che da quest’anno verrà gestito dallo staff dell’Urban food & beverage, rinomato locale situato prima in Trontano, che ora allarga la sua offerta presso questo centro sportivo.

Lo staff di Urban, capitanato dal titolare Uran Veseli, vi aspetta numerosi sin dal mattino, per celebrare insieme l’apertura della nuova stagione e per divertirsi. Il clou dell’evento sarà alle ore 16.30 con pasticcini offerti a tutti i presenti e musica di sottofondo; dalle 21:30 ad intrattenere la musica di Dj Fizzy.

Dunque il bar delle piscine avrà una nuova anima grazie ad Urban, che offrirà davvero moltissime possibilità per tutti. L'intenzione della nuova gestione è quella di esaltare attraverso la propria esperienza, le potenzialità della bella struttura sportiva e rendere possibile un connubio tra sport e divertimento per le famiglie e per i giovani dell'Ossola.

Il locale si occuperà infatti di colazioni dolci al mattino, servizio pranzo con panini, piadine, toast, insalatone e primi piatti, per poi passare al pomeriggio con aperitivi, cocktails, apericene, serate musicali con dj set. Inoltre Urban, vista l’ubicazione seguirà tutti gli appuntamenti sportivi e grazie alla splendida atmosfera è il luogo ideale per organizzare ogni tipo di festa negli ampi spazi disponibili sia al coperto che all’esterno, dunque ricorrenze, compleanni, pranzi o cene di fine anno della classe o della squadra, feste private ed eventi. La struttura aperta tutti i giorni si trova nel piazzale dello Sport di Domodossola.

Per info e contatti: Urban 345.1067383