Va a monte la tentata truffa ai danni di una donna di Vogogna

Tentano di truffarla con la scusa del famigliare colpevole di aver causato un incidente grave, ma per fortuna il raggiro non va a buon fine.

Il telefono è squillato stamani ad una signora residente a Vogogna. ''Sua nipote ha investito delle persone, che ora sono gravi. Servono subito dei soldi per far fronte ai primi problemi che stanno sorgendo'' ha detto una persona dall'altro capo del telefono. Quando la donna ha chiesto di passarle la nipote, ha prontamente risposto: ''Ha una gamba rotta ed è sotto choc, non è in grado di parlare''.

A questo punto la donna ha chiesto di parlare con le forze dell'ordine che avrebbero dovuto, per logica, essere sul posto dell'incidente. Al telefono ha così risposto un'altra person che, spacciandosi per un militare, ha spiegato: ''Stia tranquilla, verrà subito a casa sua un maresciallo che è stato incaricato di contattarla, al quale lei deve consegnare tutto quanto ha in casa. Servono però almeno 7-8 mila euro per le prime cure e per i danni’’

La donna ovviamente non si è fatta trarre in inganno ed ha rispedito al mittente la richiesta di soldi fatta dai malviventi, che con insistenza cercavano di convincerla a consegnare il denaro.

''Peccato non ci fossi al momento della telefonata, perché sarei stato al gioco e poi avrei atteso i truffatori, dopo aver ovviamente chiamato i carabinieri'' ha detto il genero della donna che è stato a lungo in servizio in Ossola come agente di polizia municipale.