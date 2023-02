In Prima Categoria solo l'Ornavassesse porta a casa tre punti

Vogogna e Virtus Villa dicono addio alle speranze di insidiare sino al termine un Momo lanciato verso la promozione. La giornata di Prima Categoria dice che solo l’Ornavassese salva l’onore delle ossolane. I neri sono i soli vincere mentre perdono Villa, Vogogna, Crevolese e Fomarco. Un pari per la Varzese a Omegna.

Massoni era stato chiaro: ‘’Per sperare dobbiamo vincerle tutte’’. Aveva detto alcune giornate fa l'allenatore virtussino Invece, dopo un buon filotto di vittorie, il Villa cade in casa contro il Cameri. Il 2 a 1 per i novaresi si concretizza nel I tempo. Gol ospite al primo minuto, pari di Palfini su rigore e poi ancora in rete il Cameri. Nella ripresa il Villa non trova il pari (da registrare un palo ancora di Palfini) e forse lascia le ultime speranze, che potrebbero concretizzarsi solo in un crollo del Momo.

Invece il motore del Vogogna si è fermato definitivamente. Quinta sconfitta di fila a Gravellona (1-0), dove l’attacco ossolano non segna, a conferma del momento no della squadra alle prese con continue assenze. La macchina da gol dell’andata si è spenta e ora il Vogogna è scivolato al quarto posto.

Vende cara la pelle la Crevolese che cade (1-0) a Momo. I gialloblù non sfigurano contro la capolista ma non portano via punti e restano in piena zona play out a pari punti con la Varzese.

Proprio la squadra di Lipari colleziona un pari (1-1) a Omegna, contro un Agrano pur mal messo in classifica. Il pari lo firma Antongioli.

Cade invece il Fomarco, che perde (2-0) a Comignago, contro una diretta avversaria nella zona retrocessione.

Come detto, solo l’Ornavassese trova gloria in quel di Novara. Ochetti sorride perché vince 3 a 2 in casa della Union. Vittoria preziosa, firmata da una doppietta di Bianchi, Stasolla e Frisa.