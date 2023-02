''Piazza IV Novembre è scarsamente illuminata ormai da mesi''

‘’Ormai siamo in queste condizioni da più di un anno. Nonostante le segnalazioni fatte, la piazza resta al buio e con poca luce’’.

Sono alcuni residenti della zona di piazza IV Novembre a Villadossola a lamentare la precaria illuminazione della piazza, che è all’incrocio tra via Zonca, Corso Italia e l’imbocco della strada per la Valle Antrona.

‘’E’ proprio perché è un incrocio importante, visto il traffico che c’è sulla provinciale per la valle Antrona, che questa piazza meriterebbe maggior attenzione’’ proseguono i residenti.

Il problema è all’attenzione degli uffici comunali perché la mancanza di luce è stata segnalata. Ma il nodo resta il protrarsi dell’appalto dell’intera illuminazione cittadina. Appalto che pareva in dirittura d’arrivo – col cambio della società che dovrebbe gestire tutta l’illuminazione pubblica villadossolese – ma che è rimasto in modalità d'attesa visto che in questi anni i costi sono lievitati. Una situazione che avrebbeindotto la società subentrante a chiedere di rivedere i termini dell’accordo con il comune.

Con il problema che piazza IV Novembre, ma anche altre zone cittadine, restano in condizioni precaria di illuminazione.