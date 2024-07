A Premosello un concorso di pittura dedicato all'asino

L'asino, si sa, è amico dell'uomo e un tempo era un animale indispensabile per l'economia locale. Oggi protagonista di diverse manifestazioni in Ossola, tra cui la festa di Premosello che si svolge per Ferragosto. Per questo motivo la Pro Loco ha indetto la prima edizione del concorso di pittura dal titolo "L'asino amico dell'uomo". Si tratta di un concorso aperto a tutti, con iscrizione gratuita, e le opere potranno essere realizzate con qualunque tecnica. La scadenza del concorso è fissata per il 14 agosto: entro quella data le opere dovranno essere consegnate alla Pro Loco e, tutte, saranno esposte per l'intera giornata nei locali della biblioteca comunale. In palio un orologio artistico in ardesia opera di Severino Garzi.