Star bene insieme: come rinunciare ai cibi che ci fanno male

Secondo appuntamento sull'alimentazione ipotossica per il ciclo di incontri 'Star bene insieme'. Venerdì 24 febbraio nella Sala multimediale dell’istituto comprensivo Innocenzo IX la naturopata, nutrizionista, esperta in riequilibrio alimentare con orientamento psicosomatico Paola Chilo parlerà di come dire di no ai cibi che ci fanno male. Si inizia alle 17:30, ingresso libero.

'Star bene insieme' gode del patrocinio anche dai comuni di Crodo, Premia, Formazza è rivolta a tutti gli abitanti della Valle Antigorio e Formazza.L'iniziativa prevede poi ad aprile e maggio altri due incontri dal tema 'A spasso per il territorio'.