La musica in testa, sabato 'Le Quattro Stagioni' di Vivaldi

Proseguono gli appuntamenti della rassegna 'La musica in testa', proposti dalle associazioni culturali Insieme in musica e Art Exe, in collaborazione con la Pro Loco, all'Auditorium della Scuola Floreanini di Domodossola. Sabato 25 febbraio è in programma un'altra serata a ingresso libero con la musica di qualità proposta da affermati professionisti e giovani promesse.

Alle 21 suona l'orchestra d'archi della scuola di musica Arturo Toscanini di Verbania, diretta dal maestro Luca Braga, che propone 'Le Quattro Stagioni' di Vivaldi. Il 10 marzo esibizione di Carmen Sottile al pianoforte. Chiudono la rassegna le chitarre del Duo Bonfanti il 26 marzo alle 17.