Al via il restauro dell'Oriente Express

Le officine toscane di Collesalvetti restaureranno i treni storici del Gruppo Lvmh. Basta il nome Venice Simplon- Orient Express per fare un salto a ritroso nel tempo – Anni Venti e Anni Trenta dello scorso secolo - per ritornare a quel treno di lusso, tanto decantato nei film e nei fumetti, che transitava anche da Domodossola, con soste alla stazione internazionale che si affaccia su piazza Matteotti.

L’Orient Express è legato a nomi come quello di Agata Christie, la scrittrice di ‘’Assassino sull’Oriente Express. Con romanzi e film che hanno legato questo treno di lusso anche al nome della linea del Sempione, e quindi di Domodossola.

Ora la notizia, riportata da Il Sole 24Ore, che le officine italiane Ma Group, di Collesalvetti. MA Group è la prima rete in Italia specializzata in assistenza tecnica, manutenzione e collaudo per tutti gli organi fissi e di movimento di ogni tipologia di materiale rotabile.

L’appalto sull’Oriente Express è di 40 milioni di euro: permetterà il restauro del mitico treno.