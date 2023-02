Tempo di ciaspolate, ritorna la “Cip in Vigezz”

Scarseggia la neve ma non in Valle Loana dove domenica si terrà l’edizione 2023 "Cip in Vigezz", una ciaspolata aperta a tutti. E’ organizzata da “Ul Grup ad "La Sfadiàa" in ricordo di Graziano Bonzani, giovane caposervizio della Piana di Vigezzo (e attivo volontario nell’Aib), prematuramente scomparso. La ciaspolata si snoderà lungo un percorso di 5 chilometri nella piana di Fondo Li Gabbi. La partenza è fissata per le 10 (il ritrovo invece è alle 8.30).