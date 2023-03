Col Vigliano la prima di quattro partite delicate per la Juventus Domo

‘’Un punto d’oro ma non è finita. Ma certo serve per il morale e soprattutto posso dire che abbiamo fatto una bella partita’’. Michael Nino, tecnico della Juventus Domo, è soddisfatto del 3 a 3 colto in casa della Pro Novara, una delle corazzate del girone. ‘’A differenza delle altre partite siamo riusciti a reagire – afferma - . Siamo anche rimasti in dieci per l’espulsione di Fabio Cabrini ed abbiamo preso il terzo gol al 90’ ma abbiamo avuto la forza di reagire e pareggiare. Qui si vede il carattere e poi quando hai in campo certi giocatori i risultati arrivano’’.

Ora la Juventus Domo deve capitalizzare questo risultato, anche perché nelle prossime partite affronterà formazioni che pure lottano per salvarsi. Ed i punti varranno doppio. Domenica già al ‘Curotti’ arriva il Vigliano.

‘’Con il Vigliano dobbiamo vincere perché altrimenti anche un pari potrebbe voler dire play out per noi – dice Nino – ; poi avremo Dufour Varallo, Bianzè e Valdengo. Un mese delicato e importante nel quale ti giochi tantissimo’’.

Intanto la giustizia sportiva ha confermato la squalifica per Soncin, respingendo il ricorso della società granata.