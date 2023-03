Il Piedimulera non molla e cerca punti col Feriolo

Le due confitte di fila (Juventus Domo e Trino) hanno fatto scivolare il Piedimulera al penultimo posto della classifica di Promozione. I 15 punti fatti dalla squadra ossolana lasciano poco spazio alle mire di salvezza immediata e ora sarà giocoforza cercare punti per partecipare ai play out, magari mettendosi in una posizione migliore che permette di giocare in casa le partite salvezza.

Certo il calendario non aiuta i gialloblù, che dopo i granata, dopo il Trino, ora dovranno vedersela con il Feriolo, squadra che comunque ha fatto più punti fuori casa che in casa. E che non vince da otto partite e che in questa fase negativa ha raccolto solo 3 pareggi. Eppure sia con il Domo che col Trino si sono viste anche cose buone in casa Piedimulera, dove ora Luca Porcu deve fare miracoli per ridare fiducia ai suoi ragazzi e cercare quel colpo di reni finale che potrebbe salvare la stagione. Anche se attraverso gli spareggi.

Classifica: Bellinzago 58, Pro Novara 52, Trino 45, Arona 38, Ceversama 35; Valduggia 33; Chiavazzese 32; Omegna 31; Feriolo 30; Sparta 27; Valdengo 26; Varallo 25; Juventus Domo 23; Bianzè 20; Piedimulera 15; Vigliano 2