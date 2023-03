Rami pericolanti al parco di Villa Antonia a Santa Maria, intervento dei Vigili del fuoco

Intervento di una squadra dei vigili del fuoco volontari di Santa Maria Maggiore con in supporto l'autoscala questo pomeriggio nel Parco di Villa Antonia nel Comune di Santa Maria Maggiore per mettere in sicurezza alcuni rami degli antichi faggi che compongono il giardino della villa.

I vigili del fuoco, allertati dalla polizia municipale accortasi del pericolo, hanno rimosso i rami pericolanti che si erano staccati ed erano rimasti incastrati nella chioma. L'intervento consentirà di svolgere in completa sicurezza la manifestazione che si svolgerà nel parco nei prossimi giorni legata ad attività sportive praticate nella stagione invernale in val Vigezzo.