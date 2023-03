Elicottero Drago recupera 3 rocciatori e 5 escursionisti smarriti in valle Antigorio. VIDEO

Questo pomeriggio l'elicottero 'Drago' ha recuperato, con l'ausilio del verricello, 3 rocciatori rimasti bloccati sulla via Ferrata Walserfall nel comune di Baceno, a monte dell’abitato di Croveo, sulla strada per l’Alpe Devero. Si tratta di 2 donne e un uomo appartenenti a due comitive distinte. Tutti in buone condizioni di salute: non è stato necessario ricorrere al soccorso sanitario

L'elicottero è poi stato dirottato nella vicina alpe Devero per individuare e recuperare una comitiva di 5 escursionisti con un cane che ha perso l'orientamento nel comune di Baceno all'alpe Devero, in località Crampiolo, presso corte Corbernas a 2.007 metri . Anche in questo caso, tutti in buone condizioni di salute. Sul posto 2 squadre VVF dei distaccamenti di Santa Maria Maggiore e di Domodossola, SAGF e 4 volontari del soccorso alpino di Baceno.