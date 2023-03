''Tutti in campo'', un progetto che punta alla formazione dei giovani

Si sono concluse le prime due fasi del Progetto ‘’Tutti in campo’’ che sta prendendo corpo all’oratorio Savio di Villadossola. I lavori, iniziati il 12 dicembre 2022 con la ditta Aedes di Villadossola, hanno già visto le demolizioni, gli sbancamenti e la movimentazione della e poi, nella seconda fase, la predisposizione degli impianti elettrici, la rete di raccolta del campo ed è stata costruita e terminata la gradonata centrale. Per poter dire che i lavori sono finiti occorrerà attendere anche l’ultimazione delle altre quattro fasi di intervento. Intanto prosegue la collaborazione con l’Istituto Comprensivo Bagnolini per offrire la possibilità di un doposcuola pomeridiano due volte la settimana, con un sostegno scolastico e l’offerta ludica e sportiva.

Ma ‘’Tutti in campo’’ non è solo “strutturale”: è anche un progetto che ha attivato percorsi di formazione, come era previsto.

‘’Prima di tutto a favore dei ragazzi – spiega don Alberto Anghini, coadiutore del parroco - . Si tratta di due percorsi di formazione: uno per i preadolescenti (tema la relazione educativa, la costruzione della propria identità umana e cristiana); l’altro percorso per adolescenti e giovani (tema il servizio nella comunità, progettazione educativa, tecniche e linguaggi comunicativi) Percorsi con educatori, psicologi, insegnanti forniti dal servizio nazionale ANSPI (vengono da Bologna, Parma, Milano, Varese). Poi uno a favore delle famiglie e degli adulti, con uno sguardo ai giovani con tre serate di formazione che saranno realizzate grazie all’Associazione Minotauro di Milano’’

Il ciclo di incontri ‘’Nuove normalità e nuovi disagi degli adolescenti odierni’’ prevede queste date:

Martedì 18 aprile alle 20,45. La serata vedrà trattare il tema ‘’Essere preadolescenti e adolescenti nell’epoca della fragilità adulta’’; relatore sarà Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e docente al Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca e alla Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano. È autore di numerose pubblicazioni sull’adolescenza, le più recenti: L’età tradita. Oltre i luoghi comuni sugli adolescenti (Raffaello Cortina, 2021); Figli di internet. Come aiutarli a crescere tra narcisismo, sexting, cyberbullismo e ritiro sociale.

Poi giovedì 4 maggio Tommasso Zanella parlerà di ‘’Adolescenti in Internet: social e videogiochi tra normalità e dipendenza’’. Zanella è psicologo psicoterapeuta e svolge attività clinica, preventiva e di ricerca sul disagio evolutivo. È socio dell'Istituto Minotauro e membro del Centro di consultazione e psicoterapia e dell’equipe dipendenze tecnologiche. È docente alla Sigmund Freud University e cultore della materia all’Università degli Studi di Milano Bicocca e l’Università Cattolica di Milano. È inoltre docente e coordinatore del master in psicologia dei nuovi media “Prevenzione e trattamento delle dipendenze da internet in adolescenza” organizzato dalla Fondazione Minotauro.

Infine mercoledì 17 maggio interverrà Laura Turano sul tema ‘’Adolescenti e nuovi moidelli di identificazione: manga, anime e serie Tv’’. Turani è psicologa, psicoterapeuta, socia dell'Istituto Minotauro di Milano, docente presso la scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica dell'adolescente e del giovane adulto del Minotauro, ha insegnato all'Università degli Studi di Padova e all'Insubria di Varese. Si occupa di adolescenti e adulti nell'area della clinica, della ricerca e della formazione. Tra le sue ultime pubblicazioni “Nuovi principi e principesse, identità di genere e stereotipi nei cartoni animati”, “Mamme avatar”, “Narciso innamorato”, "Sempre in contatto" .