Manifestazione a Domodossola per i diritti delle iraniane FOTO

La manifestazione organizzata a Domodossola da Anpi, Cgil, Auser, Terra Donna e Albatros per sostenere la lotta dei giovani e delle donne iraniane per i loro diritti non ha registrato una grande affluenza di partecipanti. Tuttavia, la manifestazione ha avuto l'obiettivo di portare al centro dell'attenzione, in occasione dell'8 marzo, il movimento nazionale per i diritti delle donne in Iran, un caso unico nella storia dell'umanità.

I manifestanti hanno adottato lo stesso slogan delle proteste in corso in Iran: "donna, vita, libertà", per sostenere la battaglia delle donne e dei giovani che da mesi lottano per ottenere maggiori diritti e libertà.