Basket serie D, Paracchini Expo e Cestistica in campo stasera e domani

Comincia stasera il turno di serie D. Con il testa coda del Palabagnella tra la capolista Paracchini Expo Foma e il fanalino di coda Galliate: score opposto tra le due squadre con 15 vittorie e due sconfitte per i rossoverdi, 15 ko e due soli referti rosa per i galletti. Chiaro che il pronostico, al di là delle dichiarazioni di rito, è chiuso. " Ma ogni avversario va rispettato, perchè le brutte figure sono sempre dietro l'angolo- ammonisce i suoi coach Lodetti. In caso di vittoria, Omegna sarebbe di fatto prima aritmeticamente.

Domani sera ad Ornavasso va invece in scena il derby tra Vox e Cestistica, due squadre uscite bene dall'ultima giornata con vittorie importanti. " Questa partita ha sempre un fascino particolare- spiega coach Massimo Marchi- ed è bello giocarla. Noi siamo in crescita, abbiamo recuperato tutti gli effettivi ed il successo con Casale ci ha dato ulteriore birra, ma sappiamo che sarà durissimo perchè Gravellona è una squadra con qualità e prevedo che ci sarà da battagliare"