A Villa il ricordo delle vittime innocenti delle mafie

La celebrazione provinciale di Libera Vco, per la XXVIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, si terrà a Villadossola ed ha il patrocinio del Comune. Il 19 marzo alle 10.30 ci sarà il ritrovo per la celebrazione in piazza Armando Tami, davanti al centro Culturale La Fabbrica, gli organizzatori proporranno un momento di riflessione e di incontro, per esprimere vicinanza ai familiari delle vittime innocenti e lanciare un chiaro segnale di impegno comune contro mafie e corruzione.

La Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie è una ricorrenza annuale di sensibilizzazione e mobilitazione in ricordo delle vittime delle mafie in Italia e nel mondo, organizzata a partire dal 1996 dalla rete di associazioni antimafia Libera.

La presenza dell'associazione nel Verbano Cusio Ossola ha origine nel 2007 con la nascita del presidio “Giorgio Ambrosoli”, consolidatosi nel febbraio del 2012 con la formazione del coordinamento provinciale di Libera Vco. Nel febbraio del 2015 è nato poi a Domodossola il presidio "Roberto Antiochia".