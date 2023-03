Centovallina, in viaggio sul treno storico per la festa dei papà

Riparte il 19 marzo 2023 il treno storico della Centovallina. Per la festa del papà, oltre ad un angolo bar, all’intrattenimento musicale e ad attività ludiche per i bambini sarà possibile degustare e acquistare prodotti locali. Ricordiamo che il treno storico proporrà poi un ricco calendario di uscite e tante novità: dalla cena con delitto al treno Soundtracks che sarà proposto in collaborazione con JazzAscona.

Il treno storico parte unicamente dalla stazione sotterranea delle Fart a Muralto e viaggia in direzione di Camedo ad una velocità massima di 40 km/h, offrendo ai passeggeri ancor più tempo per ammirare il suggestivo e selvaggio paesaggio delle Centovalli. La prima data da segnare in calendario è quindi domenica 19 marzo.

I biglietti possono essere acquistati su biglietteria.ch o presso La Biglietteria Fart (T. 091 751 87 31 - labiglietteria@centovalli.ch). Orari di viaggio - Mattina

Locarno > Camedo 10.00 – 10.57

Camedo > Locarno 12.05 – 12.55



Orari di viaggio - Pomeriggio

Locarno > Camedo 14:13 - 15:07

Camedo - Locarno 15:56- 16:46



I bambini fino a 6 anni (non compiuti) viaggiano gratis, ragazzi 6-16 anni (non compiuti) e cani viaggiano con uno sconto del 50%.Maggiori informazioni www.vigezzinacentovalli.com/ storico Attenzione: si rammenta che, a causa dei lavori in corso alla stazione Fart di Muralto, l’entrata principale lato Locarno è chiusa.

L’accesso alla stazione è possibile tramite l’entrata est (lato Bellinzona), tramite il sottopassaggio FFS, accessibile dal binario 1 e 2. (Foto sito www.vigezzinacentovalli.com)