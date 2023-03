Finpiemonte, M5s: "Illegittimo il bando per il nuovo consigliere di amministrazione"

" In seguito ad una nostra segnalazione, sono stati accertati profili di illegittimità nel bando della Regione Piemonte per la designazione del nuovo Consigliere di amministrazione di Finpiemonte di espressione delle minoranze ". Questa la segnalazione di Sarah Disabato, capogruppo regionale M5S Piemonte, Ivano Martinetti e Sean Sacco, consiglieri regionali M5S Piemonte.

"In particolare, abbiamo ravvisato il mancato rispetto della Legge regionale 23 marzo 1995 n. 39, che sancisce i termini temporali per la presentazione delle domande. Abbiamo chiesto che venga applicata la norma in maniera corretta.