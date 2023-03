La Virtus Villa batte la Varzese e conferma il terzo posto FOTO

Il Momo non molla. Passa a Vogogna e tiene distante le rivali. Ma anche il Villa tiene duro cogliendo i tre punti a Varzo. Il derby della Bassa Ossola va all’Ornavassese, mentre la Crevolese conquista una vittoria preziosa in casa. Ancora sconfitto il Fomarco.

Per il Vogogna non basta il rigore di Margaroli a rimettere in sesto una partita che vedeva il Momo in vantaggio di due reti. La truppa di Castelnuovo fatica ad uscire dal periodo di crisi e di fatto dà il via libera ai novaresi lanciato a vincere il campionato.

Tripletta del Villa che chiude la partita già nel primo tempo. Incontro senza grossi sussulti sino al gol di Palfini che apre la porta. Poi lo stesso attaccante raddoppia su rigore e chiude Sistino fissando il 3 a 0 finale. Ripresa col Villa che gioca in contropiede e la Varzese che le prova tutte per scardinare la difesa. Ma a dire il vero è anche un super Pavesi, portiere ospite, a negare almeno 4 occasioni il gol ai padroni di casa.

Crevolese di misura sull’Union Novara. Il gol di Falcioni dà alla squadra il colpi di reni per staccare in classifica proprio la Varzese, con la quale lotta per evitare l’ultima posizione play out.

Bene l’Ornavassese. La doppietta di Bianchi serve a piegare un ostico Gravellona e a ridare tono alla squadra dopo il ko nel derby col Villa.

Ancora uno stop per il Fomarco che perde in casa col Trecate. Il gol degli ossolani è firmato da Gjeci su rigore. Un girone di ritorno negativo per i biancoverdi che ora sono penultimi a 18 punti, ma a otto dalla Varzese che è la quintultima.