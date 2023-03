Al Kiwanis Club si parla delle nuove frontiere della chirurgia vascolare

Il Kiwanis Club di Domodossola ospiterà giovedì 16 marzo alle ore 20.00 all'hotel ristorante Corona il prof. dott. Germano Melissano, medico chirurgo vascolare e ordinario di chirurgia vascolare presso l’Università Vita-Salute San Raffaele che presenterà, in una breve conferenza dal titolo

“Attualità in chirurgia vascolare”, le nuove frontiere della medicina con la collaborazione dei dottori Barbara Frisiani Parisetti e Nicola Favia. Presenza voluta fortemente dalla presidentessa del club di Domodossola Angela Auciello dopo l’esperienza positiva avuta dal socio Federico Spinozzi che, un anno fa, grazie a una sua corretta diagnosi è stato salvato da un intervento molto invasivo e pressoché inutile.

Il professor Germano Melissano è chirurgo Vascolare all'Unità di Chirurgia Vascolare dell'IRCCS Ospedale San Raffaele, diretta dal professor Roberto Chiesa, ed è Ordinario di Chirurgia vascolare e direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare e del Master di II Livello in Chirurgia Aortica dell’Università Vita-Salute San Raffaele.

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1988 all’Università degli Studi di Firenze, si specializza in Chirurgia Generale nel 1993 presso l’Università degli Studi di Milano e nel 1998 consegue una seconda specializzazione in Chirurgia Vascolare presso il medesimo Ateneo.

Durante la formazione svolge diversi periodi all’estero presso il Baylor College of Medicine di Houston (USA), il Kanton Spital di Lucerna (CH), il Städtische Kliniken Frankfurt am Main (DE), e la Cleveland Clinic di Cleveland (USA).

Con più di 12.000 interventi all’attivo, il suo principale interesse è rappresentato dalla patologia aortica complessa, in particolare gli aneurismi e le dissezioni, tuttavia è anche molto attivo per la patologia carotidea, arteriosa periferica e flebologica.

È autore o coautore di più di 400 pubblicazioni su riviste scientifiche prestigiose nazionali e internazionali, di 17 libri e 114 capitoli di libri. Il suo H-Index è 46. Fa parte dei comitati scientifici dei principali congressi internazionali di Chirurgia Vascolare (Veith di New York, EVC Maastricht, IMAC Cairo, etc.) ed è invitato regolarmente a presentare i risultati delle proprie ricerche a congressi nazionali e internazionali del settore.

È coautore delle linee guida della Società Europe (ESVS) sulla chirurgia degli aneurismi aortici.

È infine membro delle principali società scientifiche internazionali, quali: Società Italiana di Chirurgia Vascolare e Endovascolare (SICVE); European Society for Vascular Surgery (ESVS); Francophone Society for Vascular Surgery (SCV); Society for Clinical Vascular Surgery (SCVS); Society for Vascular Surgery (SVS).

Con il San Raffaele ha aperto un punto di riferimento a Domodossola presso la Clinica Vesalius.