A La Cinefoto le immagini di Giancarlo Carnieli

‘’Fotografo perché sento la necessità di raccontare storie. Potrei essere uno scrittore, un regista o un illustratore, sarebbe la stessa cosa, per me l'importante è arrivare alle persone e far sì che guardando i miei lavori si pongano delle domande o inizino un loro viaggio personale.

Sono sempre stato interessato alla vita delle persone, a ciò che pensano o immaginano guardando il mondo. Non attribuisco molta importanza al mezzo che utilizzo, che sia analogico, digitale o semplicemente un telefono, per me è importante arrivare al cuore nel modo più veloce’’. Così si presenta Giancarlo Carnieli, il fotografo che sarà ospite del consueto appuntamento settimanale a La Cinefoto di Domodossola domani, venerdì 17, alle 21.

Milanese, Carnieli ha iniziato a fotografare negli anni dell'Accademia delle Belle Arti di Brera mentre studia scenografia e frequenta il primo corso di tecniche fotografiche, Poi lavora in teatro come fotografo di scena per poi dedicarsi totalmente alla fotografia. Con la fotocamera racconta l'Alzheimer, la fecondazione assistita e la vita all'interno di una casa di cura. Molti i progetti realizzati negli anni e anche la frequentazione di un laboratorio di stampa. E' autore di due libri: ''20' to Milan' e 'Dreamlike', dove racconta le realtà contadine e l'interpretazione del sogno attraverso le foto. Oggi opera come fotografo e insegna come docente nella scuola media.