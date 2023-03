Guardia di finanza, al via il concorso per 1230 allievi marescialli

Concorso per 1230 allievi marescialli della Guardia di Finanza. Si tratta del 95° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti per l’anno accademico 2023-2024.

Ben 1.135 posti sono destinati al contingente ordinario: 21 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 95 sono destinati al contingente di mare

Il termine per la presentazione della domanda sono le ore 12:00 del 23 marzo 2023. Occorre aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it.