Alle 13 di oggi una squadra dei vigili del fuoco di Domodossola è intervenuta in via Gibellino per un incidente stradale. Per cause da accertare un'auto, una Panda, si è ribaltata.

Il conducente è stato trasportato in ospedale per accertamenti dai sanitari giunti sul posto con un'ambulanza. Temporaneamente chiusa al traffico via Gibellino per permettere alla polizia locale di effettuare i rilievi e per rimuovere l'autovettura.