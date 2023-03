Festa di San Giuseppe a Ronchi Dentro

Festa a Ronchi Dentro organizzata dal gruppo alpini per la festa patronale della frazione di Vanzone con San Carlo domenica 19 marzo.

Il programma prevede alle 12 il pranzo in compagnia, con polenta e baccalà alla vicentina o al- la livornese, polenta e latte, gorgonzola, formaggio. Possibilità d'asporto (Informazioni e prenotazione al numero 349 7793284). Seguirà un pomeriggio in allegria. In caso di maltempo la festa sarà annullata.