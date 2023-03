Inaugurata la rinnovata funivia Bill-Monte Moro

Si è svolta oggi, 18 marzo, l'inaugurazione e messa in funzione della funivia Bill-Monte Moro.

La cerimonia di collaudo generale dell'impianto, dopo i lavori degli scorsi mesi di importante manutenzione, è iniziata alle 16 con il ritrovo alla funivia che è salita all'alpe Bill per il taglio del nastro. Presenti per l'occasione il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e autorità locali e regionali. A seguire al Monte Moro degustazione del Fil Da Fer, la tipica bevanda nata proprio su queste vette.

Oggi si è svolto anche al triangolare di calcio amichevole "Italia - Svizzera - Inghilterra", dove le rappresentative di ogni nazione si sono sfidate sulle nevi della conca "Saronno" al Belvedere, in un campo di calcio fatto di neve. Proprio Macugnaga infatti ospiterà nel giugno 2024 l'Europeo di calcio per squadre di montagna.

Le iniziative proseguiranno, tempo permettendo, domenica 19 marzo. Il ritrovo sarà invece alle ore 06.29 in piazza Municipio di Staffa per ammirare il sole che illuminerà le vette del Monte Rosa. Per scaldarsi verrà offerto il tipico "caffè dul Pariolin", sorseggiato intorno al braciere della comunità.