Con Libera una giornata in ricordo delle vittime delle mafie

Villadossola ospita questa mattina la celebrazione per la XXVIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’appuntamento è alle 10.30 in piazza Armando Tami, davanti al centro Culturale La Fabbrica. L’iniziativa è promossa dall’associazione antimafia Libera Vco che propone un momento di riflessione e di incontro per esprimere vicinanza ai familiari delle vittime innocenti e lanciare un chiaro segnale di impegno comune contro mafie e corruzione. Si tratta di una ricorrenza annuale di sensibilizzazione e mobilitazione in ricordo delle vittime delle mafie in Italia e nel mondo.