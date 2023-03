La Juve Domo torna a vincere e lo fa in casa contro il Bianzè. Allo stadio Curotti i granata trovano la rete dell'1 a 0 a metà secondo tempo grazie al gol di Luca Cabrini.

Tre punti importanti, per il morale e la classifica, per il Piedimulera, che batte 1 a 0 l'Omegna. Gli ossolani vanno in vantaggio al 10' del primo tempo con un rigore di Ceschi.