Un successo il concerto di musica lirica 'Note di Vita'. FOTO e VIDEO

Un successo il concerto di musica lirica del baritono ossolano Mattia Rossi e del pianista Roberto Olzer per la serata in memoria della professoressa Cristina Femminis in Collegiata a Domodossola. Un pubblico attento ha assistito ieri sera al programma operistico interamente italiano che ha offerto arie da opere di Rossini, Donizetti e Verdi.

L'iniziativa 'Note di vita' è stata organizzata dalla Fondazione Dignitatis Personae e dall'associazione omonima con il supporto del Centro Servizi per il Territorio. I fondi raccolti andranno a sostenere le due scuole gestite dalla Fondazione, il Rosmini femminile e l'asilo della Cappuccina. L'associazione porta avanti progetti a sostegno di bambini, ragazzi, famiglie sia nel campo educativo sia nel supporto allo studio.

L'evento sostiene in particolare una raccolta fondi a favore di un progetto musicale per i bambini (dai 2 ai 6 anni) delle due scuole . Il centro servizi collabora all’organizzazione di questa iniziativa nel suo ruolo di supporto delle realtà del Terzo settore del territorio.