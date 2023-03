Il Villa vince il derby col Fomarco e accorcia le distanze dal Momo

Il Villa vince il derby col Fomarco. Perdono tutte le altre ossolane.

Domenica nera per la squadre dell’Ossola, che pagano pegno nella 25a giornata di Prima Categoria.

Il Villa agguanta la vittoria in rimonta. Va sotto per la rete di Pezzi (Fomarco) e poi ribalta il risultato con il ritrovato Primatesta e con Martinella. Il 2 a 1 sancisce anche il recupero di 3 punti ad un Momo che pareva già sicuro vincitore del girone. Tre ponti importanti nella lotta per i primi posti, mentre il Fomarco resta malinconicamente penultimo.

Ennesimo stop per il Vogogna, battuto in casa dal Cameri (2-3): la coppia Margaroli-Moggio non basta e i novaresi fanno bottino pieno e restano alle calcagna del Momo.

Sconfitta della Varzese a Gravellona (3-1). In rete per i granata il solito Antongioli. La situazione di classifica si sta facendo problematica.

Anche la Crevolese capitola a Trecate. Il gol è casuale ma la battuta d’arresto lascia i gialloblù in una situazione di precarietà, nel limbo tra plaoy out e salvezza diretta.

Sconfitta anche l’Ornavassese, che però sta meglio in classifica. Vende cara la pelle ma perde (3-2) a Pernate. In rete per i neri Bianchi e Falcetti.