Si lavora per posare il vecchio sbozzatore della ''Ceretti''

Si lavora a Villadossola nel parcheggio a lato di corso Italia (di fronte al bar Acli) per far posto all’enorme ‘sbozzatore’ della vecchia fonderia Pietro Maria Ceretti. Lì, sul lato della strada, verrà posato lo sbozzatore che era in attività nello stabilimento che occupava parte del centro città. Prima che venisse demolito e ricostruito a Pallanzeno. Un’azienda che col tempo ha cambiato nome sino all’attuale di Travi e Profilati.

Lo sbozzatore che si affaccerà su corso Italia è enorme: è alto circa 6 metri e pesa 74 tonnellate.

La decisione è stata presa per realizzare un monumento che ricordi il passato di Villadossola, una volta importante città industriale, tanto da essere stata a lungo definita la ‘Manchester dell'alto novarese’, quando ancora il Verbano Cusio Ossola non era nato come provincia.

Villarte, l’associazione che da anni si interessa di mantenere viva la storia cittadina, aveva pensato di posarlo nell’area ex Ceretti, proprio vicino alla roggia che attraversava la fabbrica della Pietro Maria Ceretti. Non è stato possibile poiché l’ufficio tecnico del Comune di Villa ha fatto rilevare la presenza di una serie di vincoli che hanno impedito la posa. Villarte e Comune hanno così optato per il parcheggio a lato del corso principale.