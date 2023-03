Roberto Giacomotti e Veronica Riccio conquistano la Winter Trail di Vogogna

Sono stati ben 270 gli atleti che hanno festeggiato il giorno della festa del papà in quel di Vogogna, impegnati nelle 4 corse della decima edizione del Winter Trail. Nella gara di maggior rilevo, la 18K competitiva, campionato provinciale di Trail per Società FIDAL VCO, in campo maschile gran duello tra due giovani campioni ossolani, il maserese Giacomotti Roberto (Pegarun ASD) e il domese Floriani Thomas (Sport Project VCO). I due si sono scambiati a fasi alterne la prima posizione, e a solo poche centinaia di metri dall’arrivo Giacomotti ha avuto la meglio col tempo di 58’20” (nuovo record del percorso), mentre Floriani ha tagliato il traguardo in 58’47”. Ancora la Sport Project VCO sul podio con l’inossidabile crevolese Frassetti Ennio in 1:02”24’. Quarto Fodrini Matteo (Sport Project VCO) e quinto Moglia Davide (GSD Genzianella).

In campo femminile doppietta della ASD Caddese. Bella prova della vincitrice, l’omegnese Riccio Veronica, in 1:16’36”, seguita dall’ornavassese Grandi Alice, in 1:18’14”. Terza l’indomabile Calzavara Ilaria, stresiana dell’AVIS Marathon Verbania, in 1:20’53”. Alle loro spalle quarto posto per Belardelli Chiara (GSD Genzianella) e a seguire Fall Marilena (Sport Project VCO).

Una menzione speciale va a De Giorgis Alfonso, ottantareenne del GS Castellania di Gozzano, giunto al traguardo con grande tempra, in 2:06’55”.

Nella 18K non competitiva maschile, altra affermazione della ASD Caddese con Ferrigato Paolo, mentre la prima donna al traguardo è stata la verbanese Caretti Emanuela.

Nella 10K primo tra gli uomini l’ornavassese Giavina Pietro (ASD Castiglione Ossola), seguito da Poletti Federico (Fulgor Prato Sesia) e al terzo posto l’anzaschino Iacchini Loris (ASD Castiglione Ossola). In campo femminile la vittoria ha arriso alla sempreverde gravellonese Cerlini Chiara (GS Bognanco), sul podio la domese Locatelli Sara e, terza, la giovanissima Savoldelli Oil (GSD Genzianella).

Molta soddisfazione da parte della US Vogognese e dell’Atletica AVIS Ossolana, organizzatori dell’evento, sia per la riuscita, sia per gli apprezzamenti per la bellezza del percorso. Ampio spazio alla beneficenza: parte del ricavato andrà all’associazione AUSER di Villadossola, mentre grazie alla solita generosità dei podisti sono state raccolte scarpe usate per il Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania. Un grazie, infine, a tutti i volontari che hanno collaborato. E un pensiero speciale ai ragazzi del Centro Sesamo di Pallanzeno che con tanta dedizione hanno approntato i pacchi gara.

Il Winter Trail è stata la prima prova del circuito AVIS CUP. I prossimi appuntamenti il 1° luglio col “Luse AVIS Race” (Alpe Lusentino a Domodossola), il 24 luglio col “Trofeo del Donatore AVIS” (Calice di Domodossola) e, ultima prova, il 1° ottobre col “Trail del Calvario” (Domodossola).