Playoff Prima Categoria, avanzano Gravellona San Pietro e Bagnella

Sono partiti i playoff di Prima Categoria. Le due sfide in programma, Gravellona – Cannobiese e Bagnella – Momo, avevano alla vigilia un pronostico molto incerto, ma alla fine i risultati rispecchiano i valori espressi dalla classifica del campionato appena concluso.

Al “Boroli”, il Gravellona San Pietro ha la meglio 2-0 sulla Cannobiese, al termine di una gara tirata e decisa solo nella ripresa. Gli uomini di Agostini sbloccano il risultato con Fioretti su rigore al 69’, per poi chiudere i conti con Pieri al 77’. Gli uomini di Pettinaroli chiudono anche in dieci uomini per l’espulsione di Tonsi al novantesimo. Per i biancorossi un epilogo amaro, dopo la gioia per avere ottenuto l’accesso ai playoff all’ultima giornata di campionato.

Al “Liberazione” di Omegna si è giocata la rivincita dell’ultima gara della stagione regolare, dove il Momo si impose per 4-2 sul Bagnella. È stata una dolce rivincita per i ragazzi di Izzillo, capaci di rifilare un secco 3-0 ai malcapitati biancorossi, arrivati forse un po’ svuotati all’appuntamento decisivo, dopo una lunga rincorsa in campionato. Omegnesi che impongono fin da subito il proprio gioco, e meritano nettamente il successo. Le reti decisive portano la firma prestigiosa di un Luca Cabrini in giornata di grazia, capace di sbloccare la gara al 23’ minuto del primo tempo e di chiuderla definitivamente al 90’. In mezzo ai due gioielli di Cabrini, la rete di Racis a un quarto d’ora dalla fine, che aveva di fatto già chiuso la qualificazione.

Domenica prossima sarà dunque il giorno della finale playoff di questo combattutissimo Girone A, e a giocarsi il passaggio alla fase successiva saranno Gravellona San Pietro e Bagnella, due società cresciute insieme negli ultimi anni: una sorta di derby arancionero che va avanti da diverse stagioni, tra Prima e Seconda Categoria. Si giocherà al “Boroli” di Gravellona, in virtù del migliore piazzamento dei tocensi nella stagione regolare.