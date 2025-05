TT.Ossola 2000: la squadra femminile vola in Serie B nazionale di tennistavolo

Grande gioia e orgoglio per la società ossolana di tennistavolo TT.Ossola 2000, guidata dal presidente e coach Marco Calella, che conquista per la prima volta nella sua storia la promozione in Serie B nazionale femminile. Un traguardo storico arrivato al termine dei playoff nazionali disputati a Terni, dove le migliori 24 squadre regionali si sono sfidate per accaparrarsi uno degli otto ambiti posti disponibili nella categoria superiore.

La squadra femminile ossolana ha brillato sin dalla fase a gironi, ottenendo una netta vittoria per 3-0 contro il TT Trento (con un punto a testa di Antonietti, Enascut e del doppio), prima di cedere per 3-1 contro l’ASD TT Saronno, con punto della solita Antonietti.

Il momento decisivo arriva nella fase dello spareggio, dove le ossolane affrontano la temuta Romasud, formazione arrivata prima nel proprio girone. È qui che la determinazione e il carattere delle ragazze fanno la differenza: con una prestazione di cuore e tecnica riescono a imporsi con un combattutissimo 3-1. Due i punti firmati da Antonietti, mentre il punto decisivo arriva da un doppio mozzafiato Antonietti/Enascut, capace di rimontare e portare a casa la vittoria-promozione.

Un risultato costruito con dedizione, costanza e passione, grazie anche alla presenza costante di Marco Calella, figura fondamentale sia come presidente che come allenatore, sempre al fianco della squadra con consigli tecnici, sostegno emotivo e motivazione.

La società esprime un sentito ringraziamento a tutti i tesserati e sostenitori, che hanno seguito e incitato la squadra a distanza con entusiasmo, aggiornamento dopo aggiornamento.

Un plauso va anche alle altre due realtà piemontesi, il TT Gasp Moncalieri e il TT Biella, anch’esse promosse in Serie B femminile, a testimonianza dell’ottima salute del movimento regionale e del valore collettivo di questa straordinaria esperienza.

La Serie B attende ora le ragazze ossolane: un nuovo capitolo da scrivere con la stessa determinazione che ha portato questa società alla ribalta nazionale.