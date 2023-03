Insetti, archeologia industriale e il Portogallo nelle immagini di Anna Barboglio

‘’Il popolo a sei zampe’’ di Anna Barboglio sarà protagonista domani sera, venerdì, a La Cinefoto di Domodossola. L’abile fotografa proporrà immagini di questi minuscoli acrobati che si aggirano tra i fili d'erba in una serata delle tante che l’associazione domese propine per gli amanti della fotografia. Inoltre Barboglio presenterà anche ’Archeologia industriale’, cioè quel che resta di un complesso industriale; ‘Primavera in Algarve’, una terra ricca di mille sfumature e ‘’Prove tecniche di ritratto in studio’’. L’appuntamento è alle ore 21.